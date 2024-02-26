Песков вручил военкору из Франции премию лучшего иностранного просветителя

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

Он назвал Адриана Боке мужественным человеком, который прошел через многие невзгоды.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Французский военкор Адриан Боке стал лучшим иностранным просветителем года по версии премии «Знание». Награду ему вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Отрадно, что общество уже выросло, выросло вот до таких церемоний вручения премии с международным аспектом. Вы знаете, я только что вручил премию лучшему иностранному просветителю. И, конечно, (есть — Прим. ред.) чувство восхищения тем, кто получил эту премию как лучший иностранный просветитель», — сказал он.

Песков также назвал Боке мужественным человеком, прошедшим через многие невзгоды, однако он полон решимости рассказывать правду всему миру. Чувство гордости охватывает, что такие люди есть, подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин ранее поприветствовал лауреатов премии «Знание». В своем видеообращении он отметил, что залог будущего страны состоит в том, чтобы у молодежи были надежные ориентиры.

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