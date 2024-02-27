«Я всегда отдавалась»: Успенская откровенно рассказала о личной жизни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Успенская пожаловалась на неудачи в личной жизни

«Я всегда отдавалась»: Успенская откровенно рассказала о личной жизни

Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС

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Звезда раскрыла, кто отчасти виноват в крахе ее четырех браков.

Звезда российского шансона Любовь Успенская, отметившая на днях 70-летие, вспомнила о неудачах в личной жизни. Она была четыре раза замужем, но обрести настоящее семейное счастье так и не смогла.

Оказалось, что в этом отчасти она винит свою бабушку. Артистка в документальном фильме, показанном на одном из телеканалов, призналась — та с детства говорила ей, что женщина должна потакать любимому мужчине и полностью отдаваться семье. Согласно таким заветам знаменитость и строила все свои браки.

«У меня беда с мужчинами. Мне не повезло в любви. Я все время разочаровывалась, а думала, что полюбила навсегда. Я всегда отдавалась семье — готовка, уборка, все для семьи, а мне платили неблагодарностью», — заявила Успенская.

Поэтому теперь артистка не готова связывать себя с кем-либо браком. Она уверена, что полюбить кого-то еще раз не сможет, да и вообще давно уже привыкла быть одна.

«Где найти мужа такого, который сможет мне угодить? Нет такого. А если найдется, то меня не станет. Потому что я должна быть независима, я должна делать то, что делаю», — добавила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская подарила себе на 70-летие.

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