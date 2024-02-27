Умерла обладательница титула Мисс США Жаклин Логери

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 206 0

Ей однажды удалось сняться в одном фильме с Дином Мартином.

Умерла обладательница титула Мисс США Жаклин Логери

Фото: Frank Worth / Zuma / ТАСС

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Актриса и первая обладательница титула Мисс США Жаклин Логери умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти Жаклин Логери, которая вошла в историю как первая Мисс США в 1952 году», — говорится в сообщении.

После победы в конкурсе частью ее приза был контракт с кинокомпанией Universal Pictures, благодаря которому она начала сниматься в кино и на телевидении.

Логери родилась 18 апреля 1930 года в Бруклине и училась в нью-йоркской Академии юных леди Святого Франциска Ксавьера. Наиболее известную роль она сыграла в комедии 1956 года под названием «Партнеры», где ее партнерами были Джерри Льюис и Дин Мартин.

В 1957 году Логери также исполнила одну из главных ролей в военной драме «Д. И.», где ее партнером по съемкам был Джек Уэбб, ставший ее мужем в следующем году. Однако они развелись в 1964-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп.

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