Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

На юге столицы создают новый городской район с жилыми кварталами, социальными и общественными объектами и спортивно-развлекательным кластером.

Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Реновация территории бывшей промзоны «ЗИЛ» является одним из крупнейших проектов такого рода в мире. Об этом во время осмотра строящихся музея искусств «Коллекция» и станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро сообщил Сергей Собянин.

«Здесь будет шесть с половиной миллионов квадратных метров недвижимости — это рабочие места, технопарки, жилье, набережные, парки, скверы, культурные объекты, спортивный кластер. Но для всего этого, конечно, нужна хорошая транспортная система. В последние годы мы здесь запустили две станции МЦК, одну станцию метро — „Технопарк“, и сейчас идет строительство еще одной станции — „ЗИЛ“. Все основные строительные работы должны завершиться до конца текущего года», — отметил Мэр Москвы.

По его словам, на этой территории будут проживать около 80 тысяч человек. Поэтому необходимо создавать рабочие места и различные объекты, в том числе культурные центры. Благодаря этому появится новая точка притяжения москвичей.

Территория бывшего ЗИЛа расположена в Даниловском районе между Автозаводской улицей, Симоновской набережной и проспектом Андропова. Концепция ее развития, получившая название «Полуостров ЗИЛ», предусматривает создание нового городского района с жилыми кварталами, необходимыми социальными и общественными объектами, общественно-деловой застройкой и спортивно-развлекательным кластером «Парк легенд». Кроме того, здесь создают современную транспортную инфраструктуру, благоустраивают и озеленяют территории, в том числе набережные Москвы-реки.

Общая площадь застройки бывшей промзоны «ЗИЛ» и прилегающих к ней территорий составит более 6,5 миллиона квадратных метров, в том числе 5,2 миллиона квадратных метров недвижимости будет возведено непосредственно на территории бывшей промзоны.

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