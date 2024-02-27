СМИ опровергли заявления Минобороны Испании о летчике-перебежчике Кузьминове

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

El Mundo: власти Испании с первого дня знали о месте нахождения Кузьминова

СМИ опровергли заявления Минобороны Испании о летчике-перебежчике Кузьминове

Фото: Vladyslav Musiienko / ТАСС

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Угнавший вертолет Ми-8 наделал много шума, считают испанские журналисты.

Власти Испании с самого начала знали о том, что летчик-перебежчик Максим Кузьминов находится в королевстве. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на чиновников.

«Мадрид знал с первого дня о присутствии пилота», — приводятся слова одного из них.

Таким образом чиновник опроверг слова главы Минобороны Испании Маргариты Роблес о том, что власти королевства якобы не знали о месте нахождения перебежчика. Также издание отмечает, что Кузьминов наделал много шума, распоряжаясь деньгами, которые имелись у него.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса.

По информации местных СМИ, выстрелили несколько раз, а затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. За расследование взялись правоохранительные органы, которые спустя несколько часов нашли похожий сгоревший автомобиль недалеко от места преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец летчика-перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой. Родитель открыто считает его предателем своей Родины.

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