Армения потребовала прекратить работу пограничников России в аэропорту Звартноц

В Ереване усомнились в способности российских сотрудников защитить границы республики.

Пограничники ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц в Ереване. Такое заявление сделал спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя сообщение о том, что власти якобы уже приняли данное решение.

«Считаю, что было бы правильно, если бы они оттуда ушли. Я не уверен, что они защитят границы нашей страны», — сказал он на брифинге.

Симонян считает, что границы Армении неоднократно становились «более уязвимыми» из-за действий российских пограничников.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

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Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября 2023-го после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября 2023-го стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

В октябре Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Армении Никол Пашинян заявил о приостановке участия страны в ОДКБ. В эту организацию также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ереван прежде неоднократно предъявлял претензии к договору о коллективной безопасности.