Половина успеха: НR-эксперт поделился секретами составления хорошего резюме

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 50 0

HR-эксперт Валинуров: резюме обязательно заметят, если оно будет четким

Половина успеха: НR-эксперт поделился секретами составления хорошего резюме

Фото: www.globallookpress.com / kati

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С помощью резюме можно оставить о себе хорошее первое впечатление или же оттолкнуть потенциального работодателя. Как не совершить ошибку?

Резюме не должно превратиться в «книгу» о вашем опыте работе и других достижениях. HR-эксперт Ильгиз Валинуров в беседе с NEWS.ru поделился секретами грамотно составленного резюме.

По его мнению, хорошее резюме не должно включать в себя несколько страниц. Если много информации не влезает на один лист, то об остальном опыте и фактах о себе лучше рассказать уже на собеседовании. На практике мало кто будет вчитываться в несколько страниц документа, заметил собеседник. Указывать лучше только самый актуальный или интересный опыт работы.

Также резюме не должно выглядеть сложно и заумно, не стоит создавать много визуального шума и использовать все цвета радуги. Не стоит оформлять резюме в таблицу. Все должно быть написано просто и лаконично. Самое важное можно просто выделить жирным шрифтом.

Кроме того, следите за тем, как называете файл с вашим резюме. Не называйте его «Мое резюме» или «Документ1». Работодатель получает кучу одинаковых документов с похожими названиями, поэтому лучше укажите там свое имя, фамилию и желаемую должность. Это создаст более четкое представление и приятное впечатление о вас. При этом на очное собеседование, если вы сумели добраться до этого этапа, лучше на всякий случай брать с собой два распечатанных экземпляра своего резюме.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти главных ошибках при поиске работы.

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