Хватит одного взгляда: как узнать о наличии онкологии по виду живота

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Онколог Иванов: увеличение размеров живота может указывать на рак брюшины

Хватит одного взгляда: как узнать о наличии онкологии по виду живота

Фото: www.globallookpress.com / Ernst-Georg Kohout

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Симптомы могут появиться через несколько месяцев после заболевания.

Развитие мезотелиомы — первичной злокачественной опухоли брюшины — обычно сопровождается накоплением жидкости, что приводит к увеличению размеров живота. Об этом онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов рассказал изданию Газета.ру.

В животе пациента активно накапливается жидкость, в результате чего его размер может сильно увеличиться. Кроме того, большая опухоль способна привести к непроходимости.

Также для этого заболевания характерны: неопределенные боли в брюшной полости, слабость, сброс веса, тошнота, потеря аппетита, рвота, перемежающиеся поносы, запоры, потливость по ночам и повышение свертываемости крови.

Симптомы могут появиться через несколько месяцев после заболевания. К факторам возникновения этого недуга врач отнес длительное воздействие асбеста на организм.

В группе риска находятся те, кто работает в строительной отрасли, металло-, стекло-, авто­промышленности и других сферах производства.

Кроме того, на возникновение болезни способны повлиять ионизирующее излучение и вирусная инфекция. Мужчинам это заболевание диагностируют в пять раз чаще, чем женщинам.

Ранее 5-tv.ru писал про важный симптом, указывающий на онкологию у мужчин.

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