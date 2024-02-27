В Петербурге из-за кори на карантин закрыли одну из школ

В Петербурге управление Роспотребнадзора проводит санэпидрасследование в связи со вспышкой кори в одной из школ. Ее уже закрыли на карантин. Когда появились первые заболевшие — отправили домой учеников нескольких классов. Но это не помогло. Врачи зафиксировали еще несколько новых случаев. И все они — среди непривитых школьников.

Сейчас санитарные врачи проверяют, как соблюдались меры безопасности в учебном заведении. А в поликлиниках района — проводят вакцинацию. Ввести препарат нужно в течение двух-трех дней после контакта с больным.

Ранее 5-tv.ru писал, почему от кори нужно прививаться не позднее 72 часов после контакта с заболевшим.