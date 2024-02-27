Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить

Ученый-астроном назвал художественный фильм, в котором наиболее достоверно показана схема перемещения во времени.

Математически возможность путешествия во времени реальна, однако реализовать ее на практике у человечества пока не хватает ресурсов. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал астроном Владимир Сурдин.

В будущее — со скоростью света

Ученый объяснил, что для путешествий во времени в рамках современной физики есть вполне работоспособная технология — общая теория относительности.

«В ее возможностях — путешествие в будущее, что можно сделать двумя способами. Либо очень быстро, почти со скоростью света, лететь, например, на какой-то супербыстрой ракете, и тогда вы будете стареть гораздо меньше, чем те, кто остались на космодроме. Либо оказаться вблизи очень массивного тела — черной дыры. Там вы тоже будете намного медленнее продвигаться во времени, а все остальное вдалеке от вас будет стремительно лететь вперед. И когда вы вернетесь в это далекое от черной дыры пространство, вы увидите, что время там ушло намного дальше, чем для вас, живущего в окрестностях черной дыры», — пояснил Сурдин.

Чтобы нагляднее представлять себе схему путешествия во времени, ученый посоветовал посмотреть фильм «Интерстеллар» — там она показана вполне достоверно с точки зрения науки.

Наука допускает

Что же касается путешествий в прошлое, то они оказались логически запрещены из-за так называемого «парадокса убитого дедушки», отметил ученый.

«То есть вы возвращаетесь в прошлое, убиваете дедушку, он не женится на вашей бабушке, у вас не возникает папы и, соответственно, вас самого не возникает», — пояснил астроном.

Однако указанный парадокс — чисто логический, при этом физически ничего не препятствует путешествию в прошлое, подчеркнул Сурдин. По его словам, недавно два крупнейших специалиста в области современной теории гравитации и общей теории относительности — российский физик Игорь Новиков и американский ученый Кип Торн — заявили, что путешествие в прошлое тоже возможно, если организовать для этого очень сложный пространственно-временной канал, именуемый в популярной литературе «кротовой норой» или «червоточиной».

«Математика позволяет это. Используя общую теорию относительности, можно сконструировать такое решение уравнения Эйнштейна, которое позволит вам путешествовать во времени кругами. Получится такая замкнутая временеподобная траектория, и вы можете попасть в прошлое. Формально это возможно», — констатировал ученый.

Единственным ограничением для путешествий во времени с помощью «кротовых нор» до недавних пор считалось то, что попадание в них любого, даже микроскопического тела, приводило к схлопыванию канала и, соответственно, невозможности вернуться. Однако с открытием темной энергии вроде бы удается понять, как стабилизировать «кротовые норы», сделать их надежными каналами для путешествий во времени, отметил Сурдин.

Пока только в теории

Астроном подчеркнул, что пока возможность перемещаться в прошлое и будущее — это «чистая математика». Как это сделать на практике, человечество еще не представляет. Дело в том, что искривление геометрии пространства-времени требует огромного гравитационного поля, которым не обладает Земля. Даже Солнце, которое в 110 раз больше нашей планеты, может лишь чуть-чуть воздействовать на геометрию пространства-времени.

«Но это могут сделать гигантские черные дыры. И, возможно, те объекты, которые мы за них принимаем, могут быть ходами и выходами из „кротовых нор“. Их поиск начали лет 30 назад, когда стали создавать российский космический радиотелескоп „Радиоастрон“. Однако выяснилось, что его возможностей недостаточно, поэтому сейчас делают новый космический радиотелескоп — „Миллиметрон“. Может быть, он поможет найти среди черных дыр входы в „кротовые норы“», — заключил Сурдин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что представляет собой черная дыра и что происходит внутри нее.