Эти события поменяли ход истории: как бойцы ССО освобождали Крым в 2014 году

Именно бойцы Сил специальных операций (ССО) сыграли одну из главных ролей в возвращении Крыма в состав России. Ровно десять лет назад военные взяли под контроль стратегические объекты региона, обеспечили порядок и тем самым помогли подготовиться к историческому референдуму.

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц встретилась с крымчанами, которые были участниками тех событий. Крым, февраль, десять лет назад.

У здания местного парламента толпы людей скандировали «Россия». Буквально за несколько дней, после трехмесячного противостояния, между сторонниками и противниками Евромайдана на Украине произошел госпереворот.

Администрацию захватили оппозиционеры, почти сразу отменили закон о статусе русского языка. Украина погрузилась в хаос, несогласным угрожали расправой, в Крыму на протест вышли многотысячные толпы.

«Мы не можем признать власть в Киеве. Мы другие люди. Понимаете? И мы за свой родной Крым. Мы хотим — или пусть нам вернут Конституцию 1992 года, или мы с удовольствием уйдем в Россию, если нас возьмут. С удовольствием. Это наша Родина», — говорила местная жительница.

«Люди сказали запретить русский язык. Для нас это было чуждо, потому что мы все здесь говорим на русском языке. Это наш язык, на котором мы думаем», — рассказывал активист «Крымской весны» Сергей Тореханов.

Десять лет назад семья Торехановых в полном составе вышли к зданию крымского парламента. Сын уволился, готовился записываться в ополченцы, мама после работы кормила защитников полуострова.

«Как раз приехал этот Порошенко, мы его гнали аж до самого вокзала. Все бежали. Все сказали: „Только Россия“. Я сейчас говорю, у меня мурашки идут по коже. „Россия! Россия! Россия!“ Мы только хотели быть с Россией», — рассказывала активистка Елена.

Крымчане понимали, что их не услышат, готовились к худшему сценарию. Волнения проходят по всему полуострову — Севастополь, Симферополь, Керчь.

Кульминационные события развернулись в крымской столице. Радикально настроенные активисты накаляли ситуацию, началась давка.

Среди мирного населения появились первые жертвы. Максим Шумейкин без раздумья встал на защиту родного Крыма.

Не имея военного опыта, бывший дизайнер мебели записался в народное ополчение. Стал командиром четвертой роты, отправился охранять Симферопольский аэропорт — сейчас он уже выполняет задачи в зоне СВО.

«Не мог просто так сидеть ровно дома. А как мы будем одиноки, если за нами Россия?» — говорит активист «Крымской весны», участник СВО Максим Шумейкин.

На границе Крыма с Украиной выставлялись блокпосты, на улицу выходили простые люди. В Севастополе уже на тот момент избрали народного мэра.

26–27 февраля того года были фактически последние дни украинской власти на полуострове. В непростой ситуации Владимир Константинов был единственным представителем легитимной власти: в эксклюзивном интервью признался, что десять лет назад, находясь в толпе, и не думал о смерти.

«Если бы меня спросили — когда это произошло? Это произошло в воскресенье. Очень хорошо помню этот день, мы созвонились все. Понимали что на здание и нас упадет основная ответственность. Мы готовы были погибнуть, это не было так важно», — рассказал председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Парламентарии решили провести республиканский референдум, избрали Сергея Аксенова председателем крымского правительства. Наступила ночь, после которой все последующие события определили судьбу Крыма.

Ночью с 26 на 27 февраля в Крыму появились военные в форме без опознавательных знаков. Они очень сильно впечатлили крымчан.

Позже их стали называть «вежливые люди». Бойцы обеспечивали порядок и помогли крымчанам без единого выстрела вернуться домой.

Сейчас на месте ключевых событий красуется памятник, а 27 февраля в Крыму праздник — День вежливых людей. Все стратегически важные объекты были заняты ополченцами, простыми людьми.

Никаких прогнозов не было, но крымчане выдохнули. Над зданием правительства развевался триколор, а люди готовились к референдуму — судьба полуострова решилась через несколько недель.