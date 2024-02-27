Беженку с Украины изнасиловали на глазах у прохожих в центре Варшавы

Жуткий случай произошел в столице Польши на днях. Неизвестный прямо в центре Варшавы изнасиловал 20-летнюю беженку с Украины на глазах у прохожих, сообщило издание Fakt.

Как стало известно журналистам, момент нападения зафиксировали уличные камеры. Сначала неизвестный мужчина какое-то время наблюдал за девушкой, а после подошел к ней, надел на голову балаклаву, приставил нож к горлу и потащил ее в неизвестном направлении.

Параллельно душил ее и срывал с нее одежду. Все это происходило на глазах у прохожих, которые никак не отреагировали на нападение.

В результате мужчина затащил украинку в подворотню, где и надругался над ней. После преступления мужчина скрылся.

Местные жители не помогли украинке и после случившегося. Спустя время в полураздетом виде девушку обнаружил охранник, который шел на работу.

На место происшествия незамедлительно выехали полиция и скорая помощь. Правоохранителям вскоре удалось задержать мужчину, который может быть причастен к преступлению. Если вина его будет доказана, ему грозит пожизненное заключение в тюрьме.

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