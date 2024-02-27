Годы работы насмарку: Apple отказалась от разработки собственного электромобиля

Проект начался десять лет назад — предполагалось, что машина будет похожа на лимузин.

Apple отказалась от разработки электромобиля, которой занималась на протяжении последних десяти лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как стало известно, компания хотела выпустить электромобиль, больше похожий на лимузин, имеющий голосовую навигацию. Предполагалось, что стоить он будет порядка 100 тысяч долларов.

Однако не задалось с самого начала. Неоднократно менялось руководство проекта, а также стратегия относительно разработки.

В последний раз Apple перенесла дату выпуска электромобиля на 2028 год. А испытания первой машины корпорации должны были начаться уже в 2025-м.

Такое решение шокировало почти всех сотрудников, работавших над проектом - а их две тысячи. Теперь все они будут переведены в подразделение искусственного интеллекта, которое становится более приоритетным для компании из Купертино.

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