Инцидент со стратегическим бомбардировщиком B-52 произошел в США

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Никто из членов экипажа не пострадал.

Инцидент со стратегическим бомбардировщиком B-52 произошел в США

Фото: Bobbi Zapka / Zuma / ТАСС

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Стратегический бомбардировщик американских ВВС B-52 недавно совершил экстренную посадку на авиабазе Майнот в Северной Дакоте. По данному факту ведется расследование, пишет РИА Новости.

Представитель авиабазы уточнил, что у B-52 загорелся один из двигателей. Он добавил, что никто из членов экипажа не пострадал.

По информации издания Air and Space Forces Magazine, B-52, способный нести ядерное оружие, 23 февраля совершил экстренную посадку на базе Майнот. В ходе полета у самолета загорелся один из двигателей.

Экипажу удалось безопасно приземлиться, пострадавших нет. Повреждения получило только крыло бомбардировщика. 

Ранее 5-tv.ru писал, что бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer разбился в Южной Дакоте во время посадки на авиабазу. Известно, что четырем членам экипажа удалось катапультироваться.

Воздушное судно выполняло учебный тренировочный полет. Во время посадки на аэродроме из-за непогоды была плохая видимость.

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