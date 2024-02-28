Огненная стихия: Техас охватили масштабные лесные пожары

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Техас охватили лесные пожары, объявлен режим ЧС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Capt. Steven Wesoloswski; 5-tv.ru

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Уже уничтожено свыше 100 тысяч гектаров земли.

Огненный апокалипсис бушует прямо сейчас на юге США. В Техасе полыхают лесные пожары. Пламя спалило уже свыше сотни тысяч гектаров и продолжает продвигаться вперед. Густой дым закрыл небо, местные жители задыхаются от смога. Объявлена эвакуация — люди бегут, спасая ценные вещи и домашний скот.

Из-за пожаров пришлось остановить работу техасского завода по производству ядерного оружия, а это крупнейшее предприятие в США в этой сфере. Закрыто оно будет до особого распоряжения. Огонь уже уничтожил десятки частных домов. Остановить его не удается. И условия такие, что будет только хуже. В Техасе сейчас жарко и дует сильный ветер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР нашли бумаги, указывающие на намеренное уничтожении лесов в Донбассе.

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