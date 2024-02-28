В Кремле отреагировали на сообщения о якобы слежке за Путиным через смартфоны

Зарубежные СМИ заявили о том, что Соединенные Штаты собирают данные на всех мировых лидеров.

Кремль пока не знакомился с информацией о попытке американских спецслужб следить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля почеркнул, что любой пользователь аналогичного мобильного устройства должен понимать, что подобное возможно.

«Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем об этих компаниях, которые там упомянуты. Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства. Ну и, конечно, собственно нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. То есть, все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать», — сказал Дмитрий Песков.

О том, что компания PlanetRisk из США разработала специальную программу для сбора данных о мировых лидерах, сообщило издание Wired. По утверждениям авторов материала, через специальное приложение на смартфонах можно отслеживать местоположение руководителя любого государства. Если же он не пользуется смартфоном, программа способна следить через мобильные устройства окружения того или иного политика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Песков прокомментировал практику показов в кинотеатрах уже состоявшегося интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и еще планируемой трансляции послания главы государства Федеральному собранию.