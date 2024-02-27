Песков о трансляции послания Путина в кинотеатрах: «Привлекают зрителя»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

Песков: трансляция послания Путина в кинотеатрах — это способ привлечь зрителя

Песков о трансляции послания Путина в кинотеатрах: «Привлекают зрителя»

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ежегодное послание президента России Федеральному собранию состоится 29 февраля 2024 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал практику показов в кинотеатрах уже состоявшегося интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и еще планируемой трансляции послания главы государства Федеральному собранию. По словам официального представителя Кремля, зритель смотрит то, что интересно.

«Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителем. Естественно, кинотеатры привлекают зрителя, это нормальная практика. А зритель в свою очередь смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что в ближайшие два дня Путин не планирует никаких публичных выступлений.

Ежегодное послание президента России Федеральному собранию состоится 29 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:23
«Большие шансы»: как спасают дельфина, который выбросился на берег в Крыму
14:17
Литва признала порядка 400 россиян угрозой нацбезопасности
14:11
«Говорят, что не умру»: Рубальская шокировала новостью о серьезной болезни
14:06
Песков о прямом столкновении России и НАТО: «Говорим о неизбежности»
14:02
Может потерять в качестве: российская киноиндустрия имеет два пути развития
13:58
Бензиновые машины — прошлый век? На выставке в Женеве выбрали «автомобиль года»

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок