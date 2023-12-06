Недовольные пациенты звездного хирурга продолжают жаловаться на изуродованное тело.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров известен громкими скандалами вокруг него. Его операциями остались недовольны певицы Слава, Любовь Успенская. За ними подтянулись и обычные пациентки. Что скрывается за скандальными операциями врача? Об этом рассказал KP.RU.

Осталась с «пустыми мешочками кожи»

Уроженка Хабаровска Евгения, проживающая в Японии, прилетела к Хайдарову переделывать испорченную другим врачом грудь, но произошла форс-мажорная ситуация.

По ее словам, хваленый специалист вытащил старые импланты, а свои поставить не смог, они не подошли по размеру. Клиентка проснулась без груди, с пустыми мешочками кожи. Увидев это, она, конечно же, впала в шоковое состояние. Несмотря на то, что потом Хайдаров все-таки установил импланты, свое психическое состояние она сочла за тяжкий вред.

Неправильно сшитый живот

Второй пострадавшей, о которой пишет издание, является Алевтина — участница одного из телевизионных проектов.

Хайдаров в рамках телепроекта убрал героине живот и сделал грудь, последняя начала «гнить». Девушка делилась в сети видео с гноем, стекающим из соска. Отмечается, что ее приняли в клинике бесплатно, грудь удалось восстановить.

Однако спустя год Алевтина поняла, что что-то не так и с животом: он выпукло торчал над пупком. Несмотря на любые попытки сбросить вес, ее много раз госпитализировали с болями после попытки что-то съесть. Всего она вызывала скорую 15 раз.

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Она попросила Хайдарова повторно ее бесплатно прооперировать, он не отказал, но все осталось так же. И только с разгаром скандала на Алевтину вышел другой врач и решил проблему.

Предварительно последний заявил, что живот был сшит неправильно, и внутренние органы поднялись наверх.

Диплом с тройками

«Думаю, хорошие операции делает он сам, а плохие — когда подпускает студентов!» — выразил мнение один из участников интернет-сообщества, в котором обсуждается деятельность скандального врача.

«Нет, предполагаю, плохие — он, а хорошие — когда нанимает светил за процент», — ответил другой интернет-пользователь.

«Все груди разные! Похоже, правую режет он, а левую — помощник!» — продолжил третий участник чата.

Как передает издание, в группе даже опубликовали выложенный самим Тимуром диплом Самаркандского меда и перевели оценки по самым важным дисциплинам для хирурга: анатомия — три, обе хирургии — три и эпидемиология — три.

Зарубежная знаменитость стала клиентом пластического хирурга Тимура Хайдарова

А вот Филипп Киркоров — друг и постоянный пациент Хайдарова — считает, что на хирурга наговаривают злые языки. Ведь благодаря ему король эстрады заметно преобразился. И ни разу не жаловался на какие-либо проблемы после операций.

Ранее 5-tv.ru писал, что зарубежная знаменитость стала клиентом пластического хирурга Тимура Хайдарова.

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