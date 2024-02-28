В НАТО отложили церемонию вступления Швеции в альянс: «Конкретной даты нет»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Bloomberg: в НАТО отложили церемонию вступления Швеции в альянс

В НАТО отложили церемонию вступления Швеции в альянс: «Конкретной даты нет»

Фото: www.globallookpress.com / w80

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В чем причина задержки?

Церемония вступления Швеции в НАТО откладывается и, вероятно, состоится не раньше следующей недели. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, причиной задержки является тот факт, что избранному президенту Венгрии, который должен подписать документ о ратификации шведской заявки, еще предстоит вступить в должность.

«Конкретной даты пока нет, ожидается, что процесс будет завершен на следующей неделе или через неделю», — уточняет издание, ссылаясь на неназванные источники.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников.

Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия в своем парламенте, теперь его должен подписать президент. Новым президентом страны стал Тамаш Шуйок, его избрали после того, как Каталин Новак спешно ушла в отставку на фоне скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.

Как пишет The Guardian со ссылкой на мнение научного сотрудника Шведского института международных отношений Эммы Розенгрен, Швеция, вероятно, будет служить логистическим центром для планирования обороны, «включая транспортировку личного состава и техники на воображаемый будущий фронт войны».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители Венгрии подняли бунт из-за выборов президента.

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