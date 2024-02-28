«Серьезный диагноз»: директор заболевшего Буйнова рассказал о его состоянии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 40 0

Директор Буйнова Пудовкин сообщил, что у артиста было подозрение на пневмонию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / ПЦ «Пудовкин» / pcpudovkin; 5-tv.ru

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Знаменитому певцу потребовалась консультации врачей.

Народный артист России Александр Буйнов заболел. У него было подозрение на пневмонию. Об этом рассказал директор музыканта Сергей Пудовкин эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru.

Подозрения на пневмонию появились после того, как у артиста было четыре выступления и долгие перелеты, нагрузка была большая. Одной из точек, где состоялся концерт Буйнова, был Южно-Сахалинск. В итоге у певца повысилась температура, но он отделался ОРВИ. Директор подчеркнул, что музыкант уже скоро будет в строю.

В своем Telegram-канале артист сообщил, что лечится с помощью малинового варенья. Его директор подтвердил эту информацию.

«На процедуры на спортивные он ходит всю жизнь, а что касается врачей, то, конечно, консультация была проведена. Вот я говорю, было подозрение на более серьезный диагноз, но все закончилось хорошо, так что, думаю, малина будет в приоритете», — рассказал продюсер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники под видом Буйнова попытались развести директора певца.

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