Больше человеческого роста: на пляж в США выбросило гигантский череп

Исследователи собираются выяснить, кому именно принадлежат кости.

Гигантский череп морского существа выбросило на пляж залива Монтерей в американском штате Калифорния. Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

Длина черепа составляет около двух метров. Специалисты Музея естественной истории в Санта-Крузе предполагают, что он может принадлежать ластоногому или синему киту. Например, по мнению едущего палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра Роберта Боссенекера, это может быть череп кита или финвала, который остался от туши, обнаруженной еще осенью 2023 года на том же побережье.

Калифорния расположена вдоль берега Тихого океана, где обитают многие крупные морские существа, которые являются самыми большими в мире.

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