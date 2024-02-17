Главы Азербайджана и Армении договорились о переговорах по мирному соглашению

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 37 0

Руководители стран встретились на фоне сообщений о локальных взаимных обстрелах на границе.

Главы Азербайджана и Армении договорились о переговорах по мирному соглашению

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Тема:
Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать переговоры по мирному соглашению. Главы государств провели встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает государственное информационное агентство АзерТАдж.

Несколько дней назад войска Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин Ханд.

Позднее стало известно о двух погибших армянских военных и еще есть раненные. При этом не называется число пострадавших.

Азербайджанская сторона позднее сообщила, что провела «операцию возмездия», в ходе которой был уничтожен армянский пост на границе. Такие действия стали ответом на ранение военного Азербайджана из того самого пункта.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября 2023-го после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября 2023-го стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

В октябре Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в середине декабря президент РФ Владимир Путин заявил о признании Арменией, что Карабах является частью Азербайджана. Это было сделано инициативно, отметил он, Москву не информировали о подготовке принятия такого решения.

Тема:
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