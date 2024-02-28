Шойгу потребовал ускорить поставки комплексов артразведки и РСЗО в войска
Министр посетил производителей техники в Тульской области.
Фото: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артиллерийской разведки и реактивных систем залпового огня (РСЗО) ускорить поставки техники в войска. Об этом он заявил в ходе проверки выполнения гособоронзаказа тульскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа», — сообщили в Минобороны России.
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