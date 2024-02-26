В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов, которая может выявлять и подавлять БПЛА сразу несколькими способами. Об этом рассказал директор по развитию компании-разработчика ООО «Ступор» Владислав Кустарев в беседе с РИА Новости.

«Разработана единая система „Ступор“ на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат», — сказал он.

Эксперты учли основные требования пользователей и специалистов Росгвардии, Минобороны и спецслужб России. Разработчики создали свое программное обеспечение, с помощью которого объединили в систему устройства, работающие на различных принципах. Это позволило добиться большей надежности и снизить число ложных срабатываний.

Так, входящие в систему комплексы «Шторм» и «Штиль» могут находить и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. А вот средства защиты «Парс» способны подавить беспилотники, которые находятся не дальше двух километров. Для этого используется узкий луч или создается «купол» в 360 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ дважды за день пытались атаковать Белгородскую область. Так, в ночь на 25 февраля они выпустили два дрона и еще один днем.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.