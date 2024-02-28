Суд оставил под стражей украинского олигарха Коломойского*

В Киеве суд оставил под арестом украинского олигарха Игоря Коломойского*, однако уменьшил сумму залога. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на решение Шевченковского районного суда.

Теперь размер залога составляет более 52 миллионов долларов.

«Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей, но уменьшил размер залога с 2,65 миллиарда гривен до 2,4 миллиарда гривен. Соответствующее решение принято на заседании 27 февраля», — говорится в материале.

В начале осени 2023 года Игорю Коломойскому было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Он был задержан и взят под стражу 2 сентября.

По версии следствия, он присвоил почти 250 миллионов долларов. Вместе с экс-конечным бенефициарным владельцем «ПриватБанка» по делу проходят еще пять человек, которые состояли в организованной группе и завладели средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Франции задержали миллиардера из России по подозрению в махинациях.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму