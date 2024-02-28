В Telegram появится монетизация для администраторов каналов

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Дуров объявил о запуске платформы для монетизации рекламы в Telegram-каналах

В Telegram появится монетизация для администраторов каналов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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В какой монете будут проходить выплаты?

Владельцы Telegram-каналов начнут получать 50% от дохода от рекламы на платформе. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах», — сообщил он.

Дуров отметил, что каналы в Telegram генерируют один триллион просмотров каждый месяц. Однако лишь 10% этих просмотров магнетизируются с помощью рекламы в мессенджере. Основатель добавил, что для осуществления платежей и вывода средств будет использоваться блокчейн TON.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram, который произошел во вторник, 27 февраля. Также наблюдались неполадки в работе и других мессенджеров.

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