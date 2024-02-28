Польша обсуждает с Украиной временное закрытие границы для торговли

Польша грозит расширить запрет на импорт товаров с Украины — это значит, что, помимо зерна, в перспективе нельзя будет ввозить и другую продукцию. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в ходе конференции в Праге.

Он подчеркнул, что власти Евросоюза не предпринимают никаких конкретных действий для защиты интересов собственных фермеров.

«Польша сохраняет эмбарго на украинское зерно. Не исключено, мы обсуждаем это с украинской стороной, что придется расширить эмбарго и на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа оградить европейские рынки. Я хочу здесь очень четко подчеркнуть, граница между Польшей и Украиной, между Словакией и Украиной, это европейская граница. Сегодня мы хотим обезопасить наших производителей и рынок, это наша ответственность», — сказал политик.

Ранее 5-tv.ru писал, как фермеры отомстили чиновникам в Брюсселе.