Макконнелл объявил об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате

За недавнее время он по меньшей мере дважды впал в продолжительную задумчивость во время выступлений на публике.
Фото: Reuters / Jonathan Ernst
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Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл покидает свой пост. Фракция республиканцев в данном органе изберет нового лидера в ноябре.
«Сегодня я стою перед вами… чтобы сказать, что это будет мой последний срок пребывания на посту лидера республиканцев», — цитирует 82-летнего законодателя AP.
Его сменщик приступит к работе только в январе 2025 года. Разговоры о возможной отставке Макконнелла, который занимает свой пост дольше, чем кто-либо в истории, начались после того, как он по меньшей мере дважды впал в продолжительную задумчивость во время выступлений на публике.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе не договорились по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства. Проект был готов в минувшие выходные, чтобы законодатели располагали временем для ознакомления с документом.
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