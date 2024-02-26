Конгрессмены США не достигли договоренности по предотвращению шатдауна

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Сенатор Шумер: Конгресс США не пришел к соглашению по избежанию шатдауна

Конгрессмены США не достигли договоренности по предотвращению шатдауна

Фото: www.globallookpress.com / US Joint Staff

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Предполагалось, что проект по финансированию правительства будет готов на выходных. Что пошло не так?

В Конгрессе Соединенных Штатов не договорились по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства. Об этом заявил лидер демократического большинства сената Чак Шумер в письме конгрессменам. Его приводит РИА Новости.

«Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта <…> Ясно, что республиканцам в палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе», — говорится в нем.

Шумер добавил, что законопроект был готов в минувшие выходные, чтобы законодатели располагали временем для ознакомления с документом. Однако они вернутся к работе на этой неделе, тогда снова появится угроза «вредоносного и ненужного шатдауна правительства», который образован крайним крылом Республиканской партии.

Американские сенаторы еще 13 февраля поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов. Предполагается, что Киев по этому законопроекту получит 60,06 миллиарда долларов. Однако позднее палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи. И уже на это последовала яростная критика из Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон проводит расследования нарушений при поставках оружия Украине. При отправке вооружения Киеву было не все так гладко. Возможно, произошла проблема продукции.

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