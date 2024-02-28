«Рожали в ванне»: действительно ли Гоген Солнцев стал отцом

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 75 0

Тетя Гогена Солнцева подтвердила, что артист стал отцом

«Рожали в ванне»: действительно ли Гоген Солнцев стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Новые подробности от родственницы знаменитости.

Артист и звезда скандальных телешоу Гоген Солнцев недавно показал в личном блоге фото, на котором держал крошечную ручку малыша. На его безымянном пальце несложно было разглядеть обручальное кольцо.

Однако загадочная подпись к снимку не давала четкого ответа на вопрос о том, стал ли он отцом. Еще поклонники ломают голову над тем, кто может быть матерью — раньше Солнцев встречался с дамами, которые в силу возраста вряд ли подарили бы ему наследников.

Тетя знаменитости, Светлана Черепанова, пролила изданию StarHit.ru свет на эту ситуацию. По ее информации, Солнцев несколько дней назад стал отцом: у него родился мальчик весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра.

«Рожали в домашних условиях, в ванне. Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину», — поделилась она.

По словам Черепановой, имя сыну артист пока не дал. Вместе с мамой малыша шоумен выбирает между Елизаром и Клавдием.

Вскоре Солнцев представит поклонникам и свою возлюбленную. А пока он «весь в памперсах, бутылочках и прочих приятных хлопотах».

Если раньше Солнцев открыто обсуждал с аудиторией свои скандальные отношения с женщинами, то теперь он стал скрытен. Несколько лет назад на всю страну гремел его брак с Екатериной Терешкович, которая была на 26 лет старше.

Там были ругань, физические стычки, пьяные выходки, наркологическая реабилитация, а потом случился развод. После Солнцев женился на дочери Терешкович Полине, но и в тот раз история любви была печальной.

Следующая невеста появилась в прошлом году, ей на тот момент было 83 года. В СМИ ходили слухи и о некой молодой девушке.

Ранее 5-tv.ru писал, что австралийская супермодель, бывший ангел Victoria’s Secret Миранда Керр стала мамой в четвертый раз.

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