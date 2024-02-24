Украина подписала соглашения по безопасности с Канадой и Италией

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

О чем договорились стороны в Киеве?

Украина подписала соглашения по безопасности с Канадой и Италией

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Тема:
Спецоперация

Канада и Италия подписали двусторонние соглашения в сфере безопасности с Украиной. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Зеленский заключил с премьером Канады Трюдо Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Аналогичное соглашение было сегодня подписано с Италией», — говорится в материале.

Так, договор с Канадой подразумевает поддержку Украины на сумму более трех миллиардов канадских долларов только в 2024 году. Для того, чтобы подписать документы, премьер-министр страны Джастин Трюдо лично прибыл в Киев.

Также Незалежную посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Глава итальянского МИД Антонио Таяни уже подчеркивал, что соглашение с Украиной «не будет иметь юридической силы», оно является «политическим и символическим».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск усомнился в законности соглашения между Украиной и Нидерландами.

Тема:
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