Франция заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Документ, подписанный сроком на десять лет, конкретизирует обязательства, взятые в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО.

Франция заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Фото: Reuters / POOL

Тема:
Спецоперация

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Незалежной Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

«Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», — заявил Макрон на пресс-конференции в Париже.

Соглашение, подписанное сроком на десять лет, конкретизирует обязательства, взятые в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Оно будет касаться поставок Украине военного оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских боевиков, а также укрепления оборонной индустрии страны.

Франция взяла на себя обязательства предоставить до трех миллиардов евро дополнительной военной помощи ВСУ в 2024 году, а также содействовать Украине в восстановлении «территориальной целостности в пределах международно признанных границ» и поддерживать членство страны в ЕС и НАТО.

Макрон пообещал, что посетит Киев в ближайшие недели. Визит, как ожидается, состоится до середины марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Тема:
Спецоперация
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