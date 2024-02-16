Франция заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Документ, подписанный сроком на десять лет, конкретизирует обязательства, взятые в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО.
Фото: Reuters / POOL
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Незалежной Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
«Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», — заявил Макрон на пресс-конференции в Париже.
Соглашение, подписанное сроком на десять лет, конкретизирует обязательства, взятые в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Оно будет касаться поставок Украине военного оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских боевиков, а также укрепления оборонной индустрии страны.
Франция взяла на себя обязательства предоставить до трех миллиардов евро дополнительной военной помощи ВСУ в 2024 году, а также содействовать Украине в восстановлении «территориальной целостности в пределах международно признанных границ» и поддерживать членство страны в ЕС и НАТО.
Макрон пообещал, что посетит Киев в ближайшие недели. Визит, как ожидается, состоится до середины марта.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.
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