«Це мясорубка»: пленный раскрыл шокирующие факты о ВСУ
Военнопленный ВСУ Боровский: мобилизованные плохо подготовлены и не обучены
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Украинские командиры даже не появляются на передовой.
О слабой подготовке украинских боевиков и больших потерях из-за этого рассказал пленный националист ВСУ. По его словам, в бой бросают тех, кто хоть и тренировался на полигоне в Германии, но стрелял до этого в лучшем случае два раза в месяц.
А украинские командиры даже не появляются на передовой. Предпочитают руководить удаленно, по радиосвязи.
«Бросили на передок с одним автоматом и двумя гранатами. „Двухсотых“ и „трехсотых“ много, инвалидов, эвакуация не работает как надо. Це мясорубка, мясорубка», — признался пленный боевик ВСУ Дмитрий Боровский.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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