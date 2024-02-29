Врачи удалили жительнице ХМАО огромную опухоль из носа, которая ее «душила»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 19 0

В Сургуте врачи удалили пациентке опухоль из носа, мешающую ей дышать

Врачи удалили жительнице ХМАО огромную опухоль из носа, которая ее «душила»

Фото: www.globallookpress.com / © Bulkin Sergey

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Некоторое время назад подобные операции не были возможны.

В Сургутской окружной клинической больнице врачи смогли удалить у жительницы Ханты-Мансийского автономного округа большую опухоль, которая усложняла ее дыхание. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Пациентка 45 лет обратилась в медицинское учреждение с жалобами на выделение слизи из носа и храп. Как оказалось, опухоль заполнила всю носоглотку женщины и мешала ей дышать.

«Раньше ввиду объема образования и большого количества удаляемой ткани пациентов с такой патологией прооперировать не представлялось возможным, а сегодня, при наличии специального эндоскопического инструмента и эндоскопической системы врачи смогли сделать это малотравматично», — говорится в материале.

Во время проведения магнитно-резонансной томографии врачами была обнаружена киста, которая может появиться у эмбриона еще до рождения. Опухоль со временем растет и наполняется жидкостью, перекрывая носоглотку и затрудняя дыхание. Также киста может вызывать инфекционные осложнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщина с «хвостом» попала на стол к хирургам в Москве.

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