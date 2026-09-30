Нужно заморозить яйцеклетки: у девочки началось половое созревание в 10 месяцев

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Мать пятилетнего ребенка рассматривает возможность сохранения шанса на рождение внуков.

Преждевременное половое созревание у девочки — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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New York Post: у девочки началось половое созревание в 10 месяцев

У пятилетней Сиенны Дюма признаки полового созревания появились в возрасте десяти месяцев, после чего врачи диагностировали у нее преждевременное половое созревание. Сейчас мать девочки Софи планирует заморозку яйцеклеток дочери, чтобы сохранить ей шанс на рождение ребенка в будущем. Об этом сообщает New York Post.

Сначала Софи не подозревала, что с ребенком есть проблемы. Изменения заметила патронажная сестра, которая обратила внимание на увеличение груди у младенца. После обращения к врачу девочку направили к детскому эндокринологу.

Обследования стали тяжелым испытанием для семьи. Сиенне проводили стимулирующие тесты с анализами крови и введением синтетического гормона, чтобы оценить работу организма.

«Сиенна так нервничала во время процедур, что у нее из катетеров потекла кровь, и одна из вен лопнула», — рассказала мать девочки.

Также ребенку сделали рентген для определения костного возраста и провели МРТ, чтобы исключить возможные причины состояния.

Позже семья узнала, что у Сиенны преждевременное половое созревание. Врачи назначили ей регулярные инъекции гормонального блокатора, которые она получает раз в четыре недели.

По словам специалистов, без лечения девочка могла бы начать половое созревание на несколько лет раньше сверстников. Сейчас врачи планируют продолжать терапию примерно до 11–12 лет. Однако срок лечения зависит от костного возраста и темпов развития ребенка.

Софи рассказала, что переживает не только из-за медицинских последствий заболевания, но и из-за возможных трудностей в общении со сверстниками. По ее словам, в школе детей уже смущали прыщи на лице Сиенны, которые они принимали за ветрянку.

Сейчас мать изучает возможность заморозки яйцеклеток дочери на случай, если заболевание в будущем повлияет на ее способность иметь детей.

«Когда ей поставили диагноз, я переживала, что однажды она не сможет создать собственную семью, если захочет, что у нее отнимут этот выбор», — сказала Софи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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