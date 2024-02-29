«Все время звал жену»: появились подробности о состоянии Бари Алибасова в больнице

Накануне Telegram-каналы запестрели сообщениями о том, что 76-летний основатель группы «На-на» потерян в пространстве и ведет себя агрессивно.

Заслуженный артист России Бари Алибасов продолжает находиться в больнице в Москве после экстренной госпитализации. Как сообщает источник 5-tv.ru, его обследуют на наличие мозговых нарушений, так как у артиста признаки, предположительно, когнитивных расстройств.

«Он не понимал, где находится, и все время звал жену», — рассказал собеседник.

Кроме того, ряд Telegram-каналов ранее писал, что основатель группы «На-на» ведет себя агрессивно из-за того, что не понимает, чего от него хотят врачи. По данным ресурсов, музыкант скандалит, а медикам из раза в раз приходится объяснять ему, где он находится и что с ним происходит.

5-tv.ru решил узнать Бари Алибасова-младшего, как у знаменитого пациента дела обстоят на самом деле. Как рассказал сын артиста, его отцу поставили диагноз «неподтвержденный инсульт». Это значит, пояснил он, что инсульт был купирован на ранней стадии.

«Сейчас как минимум еще день в реанимации и потом домой сразу», — отметил Бари Алибасов-младший.

Он добавил, что с отцом сейчас общается только по телефону, так как находится в командировке. Рядом с Бари Каримовичем его новоиспеченная жена и помощница— Елена.

Алибасов-младший допускает, что сообщения об агрессивном поведении его отца могут быть отчасти правдой.

«Я себе такое представляю, потому что, даже если он дома, ему утром нужно как минимум час приходить в себя, связывать вчера с сегодня. Для него это важная работа. А сейчас он просыпается в незнакомом месте с незнакомыми людьми. Для него это стресс», — поделился Алибасов-младший.

Сын Алибасова также прокомментировал разбирательство между его отцом и магазином бытовой техники, которое продолжается уже год. Предмет спора - ноутбук, который работал не так быстро, как хотелось бы артисту. Однако суд уже якобы уже второй раз «заворачивает» иски Бари Каримовича.

Алибасов-младший же уверен, что его отцу не до скандалов, и про ноутбук он уже благополучно забыл.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной болезни Бари Алибасова стала высокая половая активность.