Перестарался: причиной болезни Бари Алибасова стала высокая половая активность

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 510 0

Бари Алибасов назвал высокую половую активность причиной болезни отца

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Сын основателя группы «На-на» раскрыл, что на самом деле случилось с его отцом.

Сын попавшего в больницу заслуженного артиста РФ Бари Алибасова сообщил, что одной из причин резкого ухудшения состояния у его 76-летнего отца стала высокая половая активность. Таким мнением он поделился в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам Бари Алибасова-младшего, с отцом он разговаривал последний раз накануне вечером. Пока он продолжает находится в реанимации. Врачи уже назвали ему точный диагноз.

«Прям так диагноз называется — неподтвержденный инсульт. Это означает, что мы его купировали на буквально ранней стадии, прямо в самом начале. Из-за этого он не пострадал», — пояснил Алибасов-младший.

По словам собеседника, основателя группы «На-на» уже в ближайшие пару дней отпустят домой.

Говоря о возможных причинах инсульта, сын артиста сказал, что у него есть три основные версии. Первая — это «слишком высокая половая активность». У недавно в седьмой раз женившегося Бари Каримовича могло подскочить давление на фоне всех событий на личном фронте.

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Второй причиной он назвал последствия коронавируса, так как в результате перенесенной болезни у него могла нарушиться работа сосудистой системы.

А третья причина также связана с новой возлюбленной.

«А третья история связана с тем, что он переживает из-за того, что не может подарить любимой 100 лямов и всю квартиру. Он стрессует последнее время из-за того, что понимает, что пол квартиры не на нем», — заключил сын Алибасова.

Бари Алибасов-старший был экстренно госпитализирован 25 февраля. Его состояние оценивалось, как тяжелое. Артист оставался сознании, однако потерялся в пространстве.

Ранее сексолог объяснила 5-tv.ru, почему Алибасов сменил семь жен.

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