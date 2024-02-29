Кто станет новым мэром столицы Незалежной?

Мэр Киева Виталий Кличко и его союзники «довели» столицу Украины до полного развала, оставляя при этом определенные проекты для «отмазки и пиара». Об этом заявил журналист EADaily Александр Окунь.

По мнению обозревателя, в Киеве продолжают страдать многие сферы — например, такие как, метро, мосты, магистрали, водопровод, канализация. Однако остаются проекты, которыми «прикрываются кличковцы».

В пример эксперт привел фуникулер, на который было потрачено колоссальное количество средств. Также были асфальтированы несколько улиц по цене целых районов. Другие объекты продолжают разрушаться не только по причине недостатка финансирования, заметил Окунь.

«Киев — город богатый. Но его наместники, как впрочем, и вышестоящее начальство Недорейха, уже давным-давно взяли за основу схему разворовывания всего и вся под ширмой рекламы отдельных «выставочных образцов«», — сказал журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский же, считает журналист, планирует заменить Кличко на «свою креатуру» в лице Максима Бахматова.

Сейчас он шеф гражданской организации «Офис трансформации», которая стремится повысить «эффективность государственных и коммунальных организаций». Например, предприятий, департаментов, компаний и исполнительных органов в Киеве.

По мнению Окуня, подобное стремление к «эффективности» может обернуться переправкой средств налогоплательщиков «из кармана» Кличко к Зеленскому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кличко назвал политику Зеленского авторитарной.