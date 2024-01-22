Кличко назвал политику Зеленского авторитарной
Мэр Киева Кличко заявил, что Зеленский ведет Украину в неправильном направлении
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Paulius Peleckis
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Кажется, даже окружение начало отворачиваться от украинского лидера.
Украина под управлением Владимира Зеленского становится все более авторитарной. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
«То, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом», — заявил Кличко.
Один из самых верных соратников киевского режима, возглавляемого Зеленским, заметил, что Украина все дальше отходит от демократических ценностей: чиновники назначаются указом сверху, оппозицию заставляют замолчать, как и журналистов, которые критикуют Зеленского.
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Также Кличко откровенно замялся, отвечая на вопрос о том, запрещали ли ему когда-нибудь выступать с какой-либо информацией, в итоге дав очень размытый ответ.
«Мы видим настоящее движение к предоставлению только одной информации, которую пытаются контролировать. Объективная, правдивая информация очень важна для общества, и монополия на информацию, я думаю, нехороша», — сказал мэр Киева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о радикальном решении Зеленского по Залужному.
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