Слабонервным не читать: вскрылась страшная правда о бесплатном мороженом на круизных лайнерах

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 167 0

Блогер Такер: на круизных лайнерах иногда раздают мороженое из-за смертей

Слабонервным не читать: вскрылась страшная правда о бесплатном мороженом на круизных лайнерах

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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В определенных случаях команде судна приходится быстро освобождать холодильники.

Часто на круизных лайнерах гостям раздают бесплатное мороженое. Однако такая доброта команды корабля связана со страшными подробностями.

Дело в том, что на борту кто-то умер и экипажу приходится быстро освобождать место в холодильнике. По крайней мере, так утверждает певица, которая раньше выступала на круизах в Средиземном море, Дара Такер.

«Если команда внезапно предоставляет пассажирам кучу мороженого… это часто происходит потому, что на корабле умерло больше людей, чем есть места в морге», — сказала блогер в видео в TikTok.

Она работала на лайнере на три тысячи пассажиров. В морге было семь мест и, если на борту умирал восьмой человек, то приходилось быстро освобождать холодильник для его тела.

Издание New York Post связалось с Такер. Она рассказала, что обычно за время путешествия на борту умирает от четырех до десяти человек.

Это связано с тем, что в круиз отправляются много пожилых людей, которым в среднем 75 лет. В комментариях под видео Такер некоторые люди подтвердили эту информацию.

Доктор Кори Бейкер написал, что он работает медиком на круизном лайнере. Он заявил, что связь между моргом и мороженым действительно есть.

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