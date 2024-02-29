Ковальчук рассказал о впечатлениях от выставки «Политехнический музей — приближая будущее»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

Он отметил, что экспозиция демонстрирует высокий уровень России в развитии технологий в мире.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о впечатлении от выставки «Политехнический музей — приближая будущее».

Экспозиция откроется в Москве 1 марта. Она посвящена истории национального музея науки и техники.

На выставке будут представлены образцы и макеты отечественных приборов и установок: самолет «Илья Муромец», редкие автомобили, первые счетные и вычислительные машины, продукция советской промышленности и многое другое.

«Мне понравилось все. Я поражен уникальностью этой выставки. Подумайте, каким богатством мы обладаем», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт».

Он отметил, что экспозиция демонстрирует высокий уровень России в развитии технологий в мире.

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