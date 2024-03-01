«Ясно дали понять»: представитель Мидллтон рассказал о состоянии принцессы

Когда стоит ожидать ее выхода в свет?

Появилось редкое заявление о ходе реабилитации Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости. За короткое время принцесса Уэльская стала предметом онлайн-споров и ожесточенных дискуссий.

«Мы с самого начала ясно дали понять, что принцесса Уэльская будет отсутствовать (на публике — Прим. ред.) до Пасхи, а Кенсингтонский дворец будет предоставлять новости только в случае, если что-то будет важным», — сказал ее представитель.

Он подтвердил, что 42-летняя Миддлтон «чувствует себя хорошо», пишет People.

Ранее 5-tv.ru писал, что Миддлтон после перенесенной в январе операции на брюшной полости так и не выходила в свет. Многие считают, что королевская семья скрывает истинное положение дел — мол, у супруги принца Уильяма даже может быть рак.

Врач-терапевт Лев Авербах отметил, что операция на брюшной полости может быть назначена при самых разных недугах — от гинекологии и проблем с кишечником до онкологии.

При этом период восстановления после операции сильно зависит от ее сложности, основного заболевания и состояния организма пациента. Поэтому прогнозы о тяжелом заболевании Миддлтон делать пока преждевременно, заключил Авербах.