Поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год

Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинуто на 2026 год. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

С учетом дополнительных работ и испытаний сертификация SJ-100 с ПД-8 сдвигается на 2025-й, а начало поставок — на 2026 год, отметили в «Ростехе». Данный срок, как подчеркивается, предусматривался программой изначально.

Компании кооперации, говорят в ОАК, сталкиваются с ограничениями, среди которых — новые системы, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени.

При этом в конце 2023 года специалисты выявили необходимость в проведении допработ по ПД-8, уточнили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), добавив. Перед инженерами стоит задача обеспечить надежность и гарантировать безопасность эксплуатации.

Даже с учетом сдвига сроки производства SJ-100 с ПД-8 остаются рекордными, подчеркнули в «Ростехе». Так, базовая версия SSJ-100 при плотной международной кооперации создавалась десять лет.

Компаниям в 2026-м планируется передать 30 новых SJ-100 с ПД-8. На текущий момент в различной стадии готовности находятся 16 бортов.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы.

Глава кабмина отметил, что в условиях санкционного давления важно иметь полностью отечественный и современный парк авиалайнеров. Он состоит из SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.