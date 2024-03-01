Тиньков* объявил о закрытии благотворительного фонда

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 11 0

Чем мотивировано данное решение бизнесмена?

Тиньков* объявил о закрытии благотворительного фонда

Фото: Ваганов Антон / ТАСС

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Предприниматель Олег Тиньков* сообщил, что из-за решения Минюста России о включении его в реестр иноагентов вынужден закрыть благотворительный фонд.

«Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный „Фонд семьи Тиньковых“ и выйти из состава попечительского „Фонда Борьбы с Лейкемией“, чтобы сохранить этот фонд», — написал бизнесмен в соцсетях.

Семья Тинькова, как утверждает он сам, вложила «десятки миллионов долларов» за последние два с половиной года в обучение медсестер и закупку медоборудования. Фонд приостановит работу с 1 июня, отметил предприниматель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тиньков, по версии Минюста, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике. Бизнесмен также, как отмечается, выступал против спецоперации.

* признан иноагентом в России.

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