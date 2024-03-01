Больше 100 человек погибли во время раздачи гуманитарной помощи в Газе

Больше ста человек погибли во время раздачи гуманитарной помощи на севере Сектора Газа. Пострадавших — почти 800. Это данные Минздрава Палестины. Люди с детьми собрались, чтобы получить самое необходимое — продукты, медикаменты и воду.

Новый конвой с гумпомощью пришел из Египта, его сопровождали израильские военные. Они заявляют, что якобы началась давка, которая и привела к жертвам. Но сами палестинцы утверждают, что подразделения Израиля внезапно открыли по людям огонь на поражение.

Новая массовая гибель мирного населения Газы вызвала негодование во многих странах. Так, президент Колумбии сравнил действия Израиля с холокостом и объявил о прекращении закупок оружия у еврейского государства. А в МИД Турции прямо заявили, что Тель-Авив совершил еще одно преступление против человечности.

Расследовать случившееся призвали даже в США. При этом именно Мтаты неоднократно накладывали вето в Совбезе ООН на резолюции, требующие немедленного прекращения огня в Секторе Газа.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу Пентагона Остина освистали за поддержку Израиля.