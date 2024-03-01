«Министр геноцида!» — главу Пентагона Остина освистали за поддержку Израиля

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Правозащитники обвинили главу Пентагона Ллойда Остина в геноциде палестинцев

Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; 5-tv.ru

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Люди накинулись на американского чиновника прямо у здания Конгресса США.

За действия израильских военных досталось главе Пентагона Ллойду Остину. Представители правозащитных организаций освистали его и обвинили в геноциде палестинцев.

«Министр геноцида! Министр геноцида! Кровь палестинцев на твоих руках!» — скандировали люди.

Это произошло возле здания Конгресса США, где ранее Остин давал показания по поводу внезапной госпитализации в начале января. И никто в Белом доме, включая Джо Байдена, об этом не знал. Во время слушаний глава Пентагона сослался на некие проблемы со связью, которые не позволили ему сообщить о своей болезни.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова хлестко ответила Остину на заявление о столкновении НАТО и России.

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