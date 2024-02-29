Захарова хлестко ответила Остину на заявление о столкновении НАТО и России

Захарова: заявление Остина о столкновении НАТО и России безумно
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Вашингтон является реальным агрессором, убеждена дипломат.
Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО, безумно. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского?» — задалась вопросом дипломат.
И то, и другое безумно, подчеркнула она в Telegram-канале. Но теперь все видят, что Вашингтон является реальным агрессором, убеждена Захарова.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что поражение Украины, по мнению Остина, может грозить прямым военным столкновением России и НАТО.
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