Захарова хлестко ответила Остину на заявление о столкновении НАТО и России

Вашингтон является реальным агрессором, убеждена дипломат.

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО, безумно. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского?» — задалась вопросом дипломат.

И то, и другое безумно, подчеркнула она в Telegram-канале. Но теперь все видят, что Вашингтон является реальным агрессором, убеждена Захарова.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что поражение Украины, по мнению Остина, может грозить прямым военным столкновением России и НАТО.