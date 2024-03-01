Диковинный зверек: Ленинградский зоопарк показал дневную прогулку генетт

При свете дня они обычно спят, а выходят ближе к сумеркам.

Ленинградский зоопарк опубликовал редкое видео дневной прогулки генетт. Эти ночные зверьки обитают в саваннах и тропических лесах Африки. При свете дня они предпочитают спать, поэтому посетители их практически не видят. Но не в этот раз.

Удалось снять, как пара животных — Алиса и Гордон — грациозно прогуливаются перед камерой по ветвям в вольере и с любопытством наблюдают за людьми — по ту сторону стекла.

Московский зоопарк тоже радует свежими видео — с малышкой-пандой Катюшей. Она овладела новыми «боевыми приемами». Катюша всеми способами старается убежать от заботливой родительницы и по-детски делает вид, что не замечает ее присутствия — боится, вдруг озорные игры придется прекратить.

Ранее 5-tv.ru писал, что раненного амурского тигра доставили в хоспис для хищников под Санкт-Петербургом.