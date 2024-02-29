Ки-я! Панда Катюша овладела новыми «боевыми приемами»

В Московском зоопарке отметили здоровое развитие панды Катюши
Фото, видео: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru
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Малышка продолжает озорничать, пока мама Диндин думает, как успокоить любимую дочку.
Пандочка Катюша продолжает радовать не только свою маму Диндин, но и всех поклонников черно-белых мишек. Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, в своей социальной сети поделилась новым забавным видео, которое снова подняло настроение всем подписчикам.
Катюша вновь старается убежать от заботливой родительницы и по-детски делает вид, что не замечает ее присутствия — вдруг озорные игры придется прекратить? Малышка, которой не так давно исполнилось шесть месяцев, беззаботно кувыркается, не выпуская из лапок любимую палочку.
«Кунг-фу панда. Кувырок отработан, владение палкой в совершенстве», — сравнила Светлана Акулова Катюшу с известным мультипликационным героем.
Поклонники черно-белого семейства предположили, что мама Диндин уже не может придумать, как занять ребенка «с таким потоком энергии».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша пытается ускользнуть от ласк родительницы.
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