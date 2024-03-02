Ученые заявили о создании универсального препарата от депрессии

Что удалось разработать отечественным исследователям?

Депрессия встречается у 5% процентов населения Земли. Но некоторые люди до сих пор не считают это психическое расстройство серьезной болезнью.

На самом деле депрессия — это серьезный недуг, который может повлечь за собой плачевные последствия. Однако российские ученые разработали универсальное средство от депрессии на основе природного компонента под название виндебуранол.

Руководитель разработки, завлабораторией биомедицинской химии ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим Макаров объяснил, что принцип заключается в нейромедиаторах. «Российская газета» пишет, что они не только соединяют нейроны, а еще и обеспечивают их работу.

Дофамин, серотонин и норадреналин — это самые известные нейромедиаторы. Все они вырабатываются в разных участках мозга.

Когда между ними происходит дисбаланс, тогда и возникает депрессия. Функция всех антидепрессантов — это наладить работу нейромедиаторов.

Но проблема в том, что для каждого из них нужно свое лекарство. Человек начинает принимать антидепрессант, но его работа направлена совершенно на другой участок мозга, тогда эффект от препарата будет очень низким.

Получается, что угадать с медикаментами очень непросто. Ученым удалось разработать препарат, который воздействует не на отдельные нейромедиаторы, а на их центр, то есть на место, в котором они рождаются.

«Это так называемое голубое тело мозга, с которым связаны все его участки. Мы активируем в нем определенный фермент — тирозингидроксилазы, а уже он запускает синтез всех остальных нейромедиаторов», — объясняет Макаров.

Специалистам, как утверждается, удалось найти универсальное средство. Его основное вещество — это виндебуранол.

Оно уже было известно научному сообществу. Но только российские ученые впервые описали механизм его действия и применили для борьбы с депрессией.

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